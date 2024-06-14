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水墨山水　御祝　贈答　沢渡吉澄　掛け軸　爽床会会員　美術年鑑掲載
商品番号 H56520873650
商品名

水墨山水　御祝　贈答　沢渡吉澄　掛け軸　爽床会会員　美術年鑑掲載
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

父親が掛け軸店で15年程前に購入した水墨山水の掛け軸になります。購入したまま床の間に出すこともなく保管しておりました。今回写真を掲載する為に、箱から出しました。霧箱は経年劣化はありますが、箱の潰れや破損はありません。絵画の種類···水墨画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景お取引きが気持ち良く進めれるよう、努めます☆(⑅•ᴗ•⑅)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate240548.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion160078.html
http://narcologia.ru/goods/stealth142176.html

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