浜田省吾　写真集『on the long journey 長い旅の途上で』3

浜田省吾さんのファンクラブ会員限定の写真集『onthelongjourney長い旅の途上で』です。ファンクラブ40周年記念の写真集で40年分の会報から厳選した写真や撮影裏話や浜田省吾さん本人の言葉を収録し、しかもファン自ら写真を約100点の中から選定できるので、ほぼオリジナル写真集です。ライブシーンや旅の場面など満載です。※表紙が違う4パターンの写真集を出品していますが、掲載の写真は大幅に違います。浜田省吾さんのファンの方、コレクションにどうですか!A4サイズで全144ページはけっこうなボリュームがあります。写真撮影で開封しています。届いた時の箱(写真5枚目)で郵送させていただきます。SHOGOHAMADAOFFICIALFANCLUBROAD\u0026SKY40THANNIVERSARYPHOTOALBUM人気ソロアーティスト...浜田省吾グッズ種類...写真集



