レスポールタイプ TOKAI Love Rock LS100q

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。2010年製のLS100q、トーカイ製レスポールタイプのギターになります。いわゆるLOVEROCKです。5年ほど前に某楽器店で中古購入しましたが、全然弾かなくなってしまった為、出品致します。梱包について、ソフトケースに入れ、プチプチでぐるぐる巻きの上、ダンボールに入れての発送になります。ご質問、リクエスト等がございましたらお気軽にお願い致します。よろしくお願いしますm(__)mタイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/displease466331.html
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