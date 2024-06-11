ブラッキー デルタ種 069/086 1ED

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商品詳細
ポケモンカードブラッキーデルタ種069/0861ED数量：1枚★状態・表面、左上の枠にキズ有り・詳細は写真をご確認ください。・自宅・素人保管のためプレイ用でご認識ください。★配送・梱包方法・らくらくメルカリ便（匿名配送）でお送りします。・スリーブ、段ボール、ビニール袋で、丁寧に折れ・濡れ防止を施します。★注意事項・即購入OKです。・すり替え、トラブル等防止のためご購入商品のキャンセル・返品は受け付けておりません。・あくまでも中古品ですので、ご理解ください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。そのほか2002年～2007年ごろ（ADV~PCG~DP）のポケモンカードを出品中です！#maroポケカでご検索ください。【商品コード】009#ポケモンカード#ポケカ#引退#ブラッキー#デルタ種
http://narcologia.ru/goods/diamond605558.html
http://narcologia.ru/goods/composite955854.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox512439.html
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ブラッキー デルタ種 PSA10 δ - ポケモンカードゲーム
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