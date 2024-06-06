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九谷焼 中村梅山 象嵌色絵長皿 共箱 茶道具 懐石
商品番号 K79529980561
商品名

九谷焼 中村梅山 象嵌色絵長皿 共箱 茶道具 懐石
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中村梅山作の象嵌色絵長皿です。縦15.8センチ横29センチ高さ7.5センチ商品の状態は良好ですが、中古品になりますので僅かな擦れや汚れなどはあるかと思われます。写真を参考にご購入の検討宜しくお願いします。なお、使用に差し支えのある重大な欠陥以外でのクレームはご容赦ください。種類···皿・鉢
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