ZB1 ゼベワン FANCON ファンコン ペンミ トレカ ソンハンビン

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商品詳細
ZEROBASEONE2023FANCONOFFICIAL2023MDファンコンペンミトレーディングカードソンハンビン5枚セットになります☺︎中身確認後すぐにスリーブに入れましたが海外製のため初期スレ等少しでも気になる方は購入をご遠慮下さい。厚紙補強+防水対策をしてらくらくメルカリ便にて発送致します。入っていた袋が欲しい方はお気軽にお声掛け下さいᕷ*.°即購入OKお値下げ不可バラ売り不可ゼベワン ゼロベースワンソンハンビンSHNGHANBINジャンハオZHANGHAOキムジウンKIMJIWOONGマシューSEOKMATHEWキムテレKIMTAERAEパクゴヌクPARKGUNWOOKリッキーRICKYギュビンKIMGYUVINユジンHANYUJIN
http://narcologia.ru/goods/appendectomy655353.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis369544.html
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