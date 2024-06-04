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ZB1 ゼベワン FANCON ファンコン ペンミ トレカ ソンハンビン
商品番号 L98840209923
商品名

ZB1 ゼベワン FANCON ファンコン ペンミ トレカ ソンハンビン
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZEROBASEONE2023FANCONOFFICIAL2023MDファンコンペンミトレーディングカードソンハンビン5枚セットになります☺︎中身確認後すぐにスリーブに入れましたが海外製のため初期スレ等少しでも気になる方は購入をご遠慮下さい。厚紙補強+防水対策をしてらくらくメルカリ便にて発送致します。入っていた袋が欲しい方はお気軽にお声掛け下さいᕷ*.°即購入OKお値下げ不可バラ売り不可ゼベワン　ゼロベースワンソンハンビンSHNGHANBINジャンハオZHANGHAOキムジウンKIMJIWOONGマシューSEOKMATHEWキムテレKIMTAERAEパクゴヌクPARKGUNWOOKリッキーRICKYギュビンKIMGYUVINユジンHANYUJIN
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