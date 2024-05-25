真作】永平寺管長/熊澤泰禅/白雲片々嶺上飛/禅語/掛軸/名家伝来/AD-103 ...

【真作】【参考】永平寺管長熊澤泰禅 曹洞宗の僧。総持寺独住十六世・永平寺第七三世貫首。愛知県生。号は祖学。謚号は大光円心禅師。曹洞宗大学林卒業後、同大学林教授となる。永平寺後堂・監院等を歴任。現代の清僧と呼ばれた。昭和43年(1968)寂、94才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の汚れシミあります。表装は良好です。木箱付 軸丈 縦 193㎝×幅 51㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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