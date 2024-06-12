祐善面型　能狂言面古典芸能壬生金剛宝生喜多観世大蔵金春アートオブジェインテリア

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横１４．５センチ縦２２センチ狂言面祐善（ユウゼン）と思われる面型です祐善は傘張り職人、職人でありながら手先の不器用さを嘆いて狂い死ぬという悲劇の男です 顔は崩れ、鼻は曲がり、悲壮感を漂わせる狂気の面相です写真10は『日本の美術５能狂言面』の祐善の写真、参考に載せました。古物です。時代によるスレあります。ノークレームノーリターンでお願いいたします。