BIGBANG　テソン　グッズ

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商品詳細
ジャンパーには少しシワや毛玉などがあります。D君のペンライトは頭の部分に少し凹みや剥がれがありますが似たような色の油性ペンで修復出来るかと思います。(電池交換済み)中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。バラ売り❌即購入OKです。
http://narcologia.ru/goods/update466195.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation365221.html
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