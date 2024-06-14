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BIGBANG　テソン　グッズ
商品番号 A28026386239
商品名

BIGBANG　テソン　グッズ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンパーには少しシワや毛玉などがあります。D君のペンライトは頭の部分に少し凹みや剥がれがありますが似たような色の油性ペンで修復出来るかと思います。(電池交換済み)中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。バラ売り❌即購入OKです。
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