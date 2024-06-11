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J.Michael フレンチホル　B♭シングル　FH-700
商品番号 H94377176949
商品名

J.Michael フレンチホル　B♭シングル　FH-700
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B♭シングルモデルベルカットモデルです初心者の方も鳴らしやすいです税込定価　93500円ケース、マウスピースが付属されてますがオイル、グリス、クロスなどはありませんこちらのホルンは当店で貸し出し使用してましてましたので変色や汚れやキズが多数ありますただし、大きな凹みはありませんロータリー、抜き差し管は動作確認して良好です吹奏楽部での使用は難しいので趣味で吹く方におすすめします種類···ホルン
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http://narcologia.ru/goods/unusable745974.html
http://narcologia.ru/goods/moped839468.html

J.Michael フレンチホル　B♭シングル　FH-700
FH-700 | Ｊマイケル | マックコーポレーション

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Jマイケル FH-700 フレンチホルン B♭シングル

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J.Michael フレンチホル B♭シングル FH-700 - 管楽器

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