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- J.Michael フレンチホル B♭シングル FH-700
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商品詳細
B♭シングルモデルベルカットモデルです初心者の方も鳴らしやすいです税込定価 93500円ケース、マウスピースが付属されてますがオイル、グリス、クロスなどはありませんこちらのホルンは当店で貸し出し使用してましてましたので変色や汚れやキズが多数ありますただし、大きな凹みはありませんロータリー、抜き差し管は動作確認して良好です吹奏楽部での使用は難しいので趣味で吹く方におすすめします種類···ホルン
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