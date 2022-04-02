和仁栄幸(正興) 備前 花器 花入 共箱

備前焼花器■作品備前花入■作者和仁栄幸(正興)■概要・未使用品・共箱付き※未使用品ですが長期保管品のため、箱に焼けやシミがあります。■寸法(約)・径14cm、高さ25cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。



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