W318-1 清代 乾隆年製 中国古玩 粉砕四獣文鉢 薄造り 粉彩花文茶碗

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商品をご覧頂き、有難うございます。新渡時代唐物、粉彩四獣文煎茶碗です。大変薄い造りの茶碗です。ニュウ、ホツ、虫食いありますが、割れや欠けなく良品です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ：6㎝・直径：12㎝・重量：75g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。中国南京色絵粉砕茶碗 鉢