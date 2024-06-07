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【超希少】TEISCO K-4L ほぼフルオリジナル状態
商品番号 L44293003453
商品名

【超希少】TEISCO K-4L ほぼフルオリジナル状態
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 21,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60年代テスコのピックアップ4基搭載された高級機K-4L。パーツはほぼフルオリジナルで、音出しも確認済み。雑に使うと一部接触の調子が悪いスイッチもございますが、丁寧に扱ってあげれば問題無く鳴ります。コンディション、プレイアビリティともに60年前のエレキとしてはかなりいいモノです。独特の木の鳴りが気持ち良く、ベンチャーズやグループサウンズにはピッタリのギターで大事に弾いてきましたが、引越しにより出品します。往年のエレキを大事にしてくださる方、どなたかいらっしゃいましたら。何卒宜しくお願い致します。あくまで中古品ということご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/plaque871107.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate262748.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual414046.html
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