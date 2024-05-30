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綺麗な景色！町直 瑠璃窯変長方鉢
商品番号 D70941772601
商品名

綺麗な景色！町直 瑠璃窯変長方鉢
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます鉢のみの出品です、卓は含みません。商品サイズ:約9.6✕8.2✕2.9cm町直盆栽鉢です実際に見て頂けるとわかって頂けると思いますが深みのある綺麗な鉢です。盆栽鉢としてだけではなく苔鉢、観葉植物や多肉植物を入れたりインテリア雑貨としても使って頂けると思います。目立つ欠け、割れ等は見当たりません。※経年変化による傷・擦れ・汚れ・貫入、窯傷等など当方では気付かない部分が全く無いとは言い切れない場合がございます。写真は撮影・照明の都合で、現物と若干の相違が見られる場合が有りますのでご了承下さい。詳細はわかりかねるので画像にて御確認・御納得の上、３Ｎにてのご購入をお願い致します。・輸送中の事故や破損等につきましては、商品到着時に確認して頂き早めのご連絡をお願いいたします。※誠に勝手ながら商品の安全を考慮し同梱での発送は出来ませんので宜しく御願い致します。#町直#盆栽鉢#今岡町直種類...皿・鉢
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