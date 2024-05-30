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VIPパス入り　パオジアン　デッキ
商品番号 B24902529758
商品名

VIPパス入り　パオジアン　デッキ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゴッドパオジアンデッキ写真に写ってるカードの出品になります。スリーブをつけて発送しますので届いたらすぐ遊べる状態になっております。全て中古のカードになりますのでプレイ用での購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
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