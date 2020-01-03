ホットトイズ star wars ストームトルーパー

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商品詳細
購入後、ショーケース内で飾っていました。本体は綺麗ですが、台座に汚れがあります。詳細は画像にてご確認下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge316310.html
http://narcologia.ru/goods/passionate583613.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney362149.html
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