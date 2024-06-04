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端渓硯
商品番号 U99475687453
商品名

端渓硯
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...硯　重さ約955g　大きさ約20×10cm　長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただける方におゆずりできれば幸いです。箱ありません。
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