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仮面ライダーエグゼイド　DXマイティアクションX　\u0026　バトルサウンド ver.
商品番号 L88788606482
商品名

仮面ライダーエグゼイド　DXマイティアクションX　\u0026　バトルサウンド ver.
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダーエグゼイド　DXマイティアクションXDXマイティアクションXバトルサウンドver.（未開封）2つセットになります。箱のバトルサウンドは未開封になります、箱傷はあるかと思います。もう1つのガシャットは当時物で中古という事でよろしくお願いいたします、傷よごれあります全て写真にてご確認下さい。バラ売り不可。音声、動作確認済。他にも特撮玩具、美少女フィギュアなど出品しておりますのでよろしければご覧下さい。同時購入の場合はコメント下されば値下いたしますのでコメント下さい。
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