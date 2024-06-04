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- 平山郁夫 平成洛中洛外図 6枚セット 額縁付き
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商品詳細
平山郁夫さんの平成洛中洛外図、6枚セットです。大切に保管しておりましたが、自宅保管であることをご理解の上、ご購入お願いします。460ミリ×350ミリヴァンヌーボVホワイト2007年9月4日金閣寺延暦寺根本中堂清水寺の森清凉寺多宝塔桂離宮浄瑠璃寺
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