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ヴェノム　Happyくじ　2体セット
商品番号 J25042912638
商品名

ヴェノム　Happyくじ　2体セット
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェノムとカーネイジのフィギュア2体セットです。購入して、ずっとフィギュアケースに入れて飾っていました。目立った傷は無いと思いますが、素人保管のためご了承下さい。箱はありません。#ヴェノム#VENOM#スパイダーマン#カーネイジ
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