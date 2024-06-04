ヴェノム　Happyくじ　2体セット

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ヴェノムとカーネイジのフィギュア2体セットです。購入して、ずっとフィギュアケースに入れて飾っていました。目立った傷は無いと思いますが、素人保管のためご了承下さい。箱はありません。#ヴェノム#VENOM#スパイダーマン#カーネイジ