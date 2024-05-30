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酒井雄哉　書　額装　天台宗北嶺大行満大阿闍梨　名僧　墨跡
商品番号 A60448165989
商品名

酒井雄哉　書　額装　天台宗北嶺大行満大阿闍梨　名僧　墨跡
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肉筆、真作保証です。大変ありがたいお言葉の作品です。発送についてなるべく早めの発送を心がけますが、買い付けに出ている事が多く、お送りするまでにしばしお時間をいただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。茶道具懐石料理茶会席日本料理和食器名僧　墨跡
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