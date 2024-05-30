酒井雄哉　書　額装　天台宗北嶺大行満大阿闍梨　名僧　墨跡

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商品詳細
肉筆、真作保証です。大変ありがたいお言葉の作品です。発送についてなるべく早めの発送を心がけますが、買い付けに出ている事が多く、お送りするまでにしばしお時間をいただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。茶道具懐石料理茶会席日本料理和食器名僧 墨跡
http://narcologia.ru/goods/mythic718235.html
http://narcologia.ru/goods/preference222038.html
http://narcologia.ru/goods/tenet313163.html
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