Fender Mexico Pawn Shop Super-Sonic

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FenderMexicoPawnShopSuperSonic(フルカスタム品)【2023年10月末までの限定出品】SuperSonicをリペアショップにてフルカスタムしたものです、\u003cリペアショップカスタム箇所\u003e・ボディリフィニッシュ:ホワイト (オリジナルの塗装を剥がした上、下地処理後にポリ塗装にて施工)・ピックガード\u0026バックパネル:ベッコウ柄 (オリジナルで型取りワンオフ制作。バックパネルはスプリング調整、弦交換用の穴開け加工)・ペグ:Gotoh製マグナムロックペグ・テンションバー:Gotoh製バレルタイプ・ピックアップ:SuhrSSVNeckBlack(Front)、SuhrSSV+Zebra53mm(Rear)・ブリッジ:Gotoh製VSVGNickel・トレモロスプリング:RowVintageRVTS-1・配線加工:コイルタップ配線済み、ハムバッカーをシングルで使用可、トーンノブをプルアップ/ダウンで切り替え。\u003cリペアショップその他\u003e・ネック調整済み、トラスロット余裕有り。・フレット残り:7〜8割程・外観:ヘッド(小さな打コン有)、コントロール部メタルプレート(スレ、小さなキズ有)、その他は部品新調、リフィニッシュの為極美品。カスタム費用だけで20万円程掛かっています。特にペグ、ブリッジを精度の高いパーツに交換した為、オリジナルに対してボディ鳴りと音の伸びが飛躍的に向上しています。詳細は写真でご確認下さい。ソフトケースに入れた上でダンボールで梱包し発送予定です。♯フェンダー♯スーパーソニック