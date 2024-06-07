MAXTONE フルート　used商品　送料無料

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商品詳細
商品をご覧頂きましてありがとうございます。以下をお読み頂きご入札をお願い致します。［商品説明］MAXTONEフルート 送料無料MAXTONEのフルートは美しい音色と澄んだ響きが特徴。Eメカニズムをあえて採用せず、余計なトラブルを防ぐと共に、素直な響きを実現。軽量かつ安心して持ち運べるセミハードケース付きです。全体的に目立つ汚れ、破損等はありません。商品は写真の物が全てになります。※used商品にはなりますので、完璧を求められる方、几帳面な方のご購入はお控え下さいませ。［その他］不明点はご質問下さいませ。種類···フルート
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