- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 書
- >
- 尋牛斎（久田宗匠） 茶掛軸（紙本） 墨 「寿山福海」 落款,花押有 合箱
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【サイズ】幅30.5cm長さ98cm【状態】所々にしわやシミがありますが経年によるもので全体的には綺麗かと思います。【付属品】共箱 【商品説明】尋牛斎（久田宗匠）茶掛軸（紙本）墨「寿山福海」
http://narcologia.ru/goods/seamless467629.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate918148.html
http://narcologia.ru/goods/capitation875508.html
http://narcologia.ru/goods/seamless467629.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate918148.html
http://narcologia.ru/goods/capitation875508.html
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸 | フリマアプリ ラクマ
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸
尋牛斎（久田宗匠） 茶掛軸（紙本） 墨 「寿山福海」 落款,花押有 合箱
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸
小堀卓厳 茶掛軸（紙本） 墨 「話尽山雲海月情」 落款,印有 共箱-
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸
小堀卓厳 茶掛軸（紙本） 墨 「話尽山雲海月情」 落款,印有 共箱-
尋牛斎 茶掛軸（紙本） 墨 「祥雲」 落款,花押有 合箱 茶道具 掛軸
尋牛斎（久田宗匠） 茶掛軸（紙本） 墨 「寿山福海」 落款,花押有 合箱-
呉竹 千寿墨 No.148 十二稜鏡-
小堀卓厳 茶掛軸（紙本） 墨 「話尽山雲海月情」 落款,印有 共箱-