【旧裏】　リザードン　かえん　ポケモンカード　ポケカ

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ポケモンカードリザードン旧裏になります。画像ご確認後気になる事がありましたらご購入前にコメントよろしくお願い致します。・濡れ折れ対策をして発送いたします。・即購入大歓迎です。身内がコレクターで以前にも複数回ポケカ、遊戯王カードなどお取引していますが全て良い評価をいただいております。素人保管、素人検品のためご自身で画像をご確認頂き、商品状態に納得した上でのご購入をお願いいたします。#つむホビー一覧はこちらへよろしくお願いします。#ポケモン#ポケカ#旧裏#キラ#ポケットモンスター#リザードン#赤艶種類···ポケモンカード(ポケカ)