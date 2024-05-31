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ポケカ　チリ　グラードン　アオキ　レイジングサーフ　SR AR まとめ売り
商品番号 C48802040440
商品名

ポケカ　チリ　グラードン　アオキ　レイジングサーフ　SR AR まとめ売り
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,287 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チリ　SRアオキ　SRグラードン　ARタマンタ　ARナットレイ　ARイベルタル　ARメテノ　ARマイナン　AR合計8枚のまとめ売りですすべて自引き後にスリーブにて保管しております裏面画像はチリです初期傷などのクレーム等はご対応致しかねますのでご了承くださいボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRレアリティ···R
http://narcologia.ru/goods/revamp961922.html
http://narcologia.ru/goods/Persia464588.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical537301.html
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