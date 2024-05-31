ポケカ　チリ　グラードン　アオキ　レイジングサーフ　SR AR まとめ売り

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商品詳細
チリ SRアオキ SRグラードン ARタマンタ ARナットレイ ARイベルタル ARメテノ ARマイナン AR合計8枚のまとめ売りですすべて自引き後にスリーブにて保管しております裏面画像はチリです初期傷などのクレーム等はご対応致しかねますのでご了承くださいボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRレアリティ···R
http://narcologia.ru/goods/revamp961922.html
http://narcologia.ru/goods/Persia464588.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical537301.html
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