⭐️バトルVIPパス4枚入り⭐️アルセウスvstar\u0026リザードンex 構築済デッキ

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閲覧頂きありがとうございます♪ポケモンカード構築済みデッキになります。スリーブに入れて発送致します。※カードの変更や調整など承りますご相談ください。※収録カードはレアリティやレギュレーションなどの仕様が異なる場合があります。性能やカード名は同じです。2枚目がカードリストになります。他にも各デッキ出品してますので下のハッシュタグから探してみてください。#たけのこデッキ---#スターバース#VMAXクライマックス#フュージョンアーツ#シャイニースター#タイムゲイザー#スペースジャグラー#スペシャルアート#ロストアビス#仰天のボルテッカー#白銀のランス#漆黒のガイスト#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#ハイクラスパック#スカーレット#バイオレット#スノーハザード#クレイバースト#トリプレットビート#151#黒炎の支配者#レイジングサーフ#シャイニートレジャー#七夕#ピカチュウ#リザードン#ミュウ#ミュウツー#ルギア#ギラティナ#ウッウ#ヤミラミ#バレット#ブイズ#ミライドン#コライドン#サーナイト#カメックス#フーディン#パルキア#ジェラルドン#ジュラルドン#ディンルー#チオンジェン#インテレオン#ウーラオス#だんけつのつばさ#ピカチュウ#ミミッキュ#アルセウス#ネオラント#クレッフィ#マナフィ#キルリア#ビーダル#ロストスイーパー#すごいつりざお#ポケカ#テラスタル#ネストボール#スタートデッキ100#exスタートデッキ#おまかせ#ニャオハ#ホゲータ#クワッス#V#VMAX#AR#SAR#SR #トレーナー#構築#グレイシア#リーフィア#ex#汎用#トレッキングシューズ#ネストボール#ハイパーボール#プロモ#ロストバレット#カイ#セイボリー#ヒスイ#シンオウ#ガラル#アローラ#悪#テラスタル#優勝#ぼんよう#はじめて#初めて#ルール#まとめ売り#ポケカ#ポケモンカード#シュリンク#ミモザ#ボタン#ナンジャモ#キハダ#グルーシャ#エリカ#キバナ#WCS#デッキビルドbox---