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書道　磁器　水注　作家物
商品番号 G57310088829
商品名

書道　磁器　水注　作家物
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家物の水滴ですが、箱が見当たりません。新品未使用、自宅保管品です。画像をご参照下さいませ。
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