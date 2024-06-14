掛け軸 玉雲 招福山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。

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掛け軸玉雲招福山水絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）395×1023ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 玉雲 招福山水 恵比寿 大黒天 七福神 吉祥 招福 開運 商売繫盛 蓄財 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#玉雲#招福山水#招福#山水#恵比寿#大黒天#二福神#七福神#吉祥#招福#開運#藻をかる#藻かる#儲かる#商売繫盛#開店#開業#開店祝い#開業祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景