SONY ECM-56A コンデンサーマイク

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商品詳細
１０年以上前に中古楽器店で購入したまま、使わずにしまっておりました。現在は動作確認できる機材がないため、未確認です。そのほか、電池を入れる場所を開けようとしたのですがかたくて開きません。また、最後の画像のネジの受けがないです。宜しくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/seamless808429.html
http://narcologia.ru/goods/marshal830180.html
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