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SONY ECM-56A コンデンサーマイク
商品番号 M12510023424
商品名

SONY ECM-56A コンデンサーマイク
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１０年以上前に中古楽器店で購入したまま、使わずにしまっておりました。現在は動作確認できる機材がないため、未確認です。そのほか、電池を入れる場所を開けようとしたのですがかたくて開きません。また、最後の画像のネジの受けがないです。宜しくお願いいたします。
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