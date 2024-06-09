リトグリ ラウンドワン フィギュア第1弾 レアver. コンプリートセット

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2016年にラウンドワンとリトグリがコラボした際の景品のプチモンスターフィギュア第2弾のレアver.コンプリートセットになります！暗所で保管しており使用はしておりませんが写真のような劣化や初期傷などが見受けられます獲得した際に入っていた袋もお付けします不要でしたらお声がけくださいこちらの商品はバラ売り不可とさせていただきますご質問などお気軽にコメント下さい素人保管ですので神経質な方はご遠慮くださいペットを飼っています。毛のつかないよう配慮し保管、発送を行います。アレルギーのある方でもご購入は可能ですが、当方は一切責任を負えませんのでご了承下さいLittleGleeMonsterLittleGleeMonsterリトルグリーモンスターROUND1ラウワン非売品キーホルダー