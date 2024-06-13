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ディグダグ　プーカ　フィギュア　レトロ　レア　昔　懐　ファミコン　消しゴム　珍
商品番号 I24118101548
商品名

ディグダグ　プーカ　フィギュア　レトロ　レア　昔　懐　ファミコン　消しゴム　珍
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミリーコンピュータのカセットディグダグのキャラクタープーカァのフィギュアキーホルダーです。ディグダグのグッズ化はあまりされていないのでレアです。昔の物なので、神経質な方は購入しない方が良いと思います。ディグダグ　プーカァ　かわいい　パックマン　コスモス　ウィンビー　コナミ　KONAMI　ボンバーマン　ワルキューレ伝説　ローザの冒険　外伝　ワルキューレ　ゆうき　フィギュア　レトロ　レア　希少　ファミリーコンピュータ　ファミコン　プーカ　コレクション　#ゆうき毎日出品中　シール　オモチャ　食玩　ガチャ　ガシャポン　アミューズメント　非売品　グッズ　NAMCO　ナムコ　ファミコンチョコ
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