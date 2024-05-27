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ポケカ　コイキング　ars　psa10
商品番号 S94778885814
商品名

ポケカ　コイキング　ars　psa10
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の通りです。綺麗だとおもいますが、psa10でも傷があることがあるみたいです、主観では無いようにみえます。宜しくお願いいたしますボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定
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