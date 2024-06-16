TAD ホルンマウスピース C7

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商品詳細
TADホルンマウスピースのC7カップB:アメリカンシャンクです。17.25mm径のVカップ、やや深めのオーソドックスサイズで、豊かな音色とコントロール性の両立が図られています。Bリム、Dリムを付けても十分演奏可能。種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピースps2本あります。1本の価格です。
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