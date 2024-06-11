♦⭐十四代酒井田柿右衛門茶道具 コレクション 骨董品 アンティーク



14代酒井田柿右衛門の酒器を買取しました｜骨董品に関するコラム【骨董 ...



十四代酒井田柿右衛門 作『錦蓼文湯呑』 ｜骨董品買取 緑和堂



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十四代酒井田柿右衛門作 濁手紅葉文花瓶【酒井田柿右衛門作】について ...



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種類···茶道具♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 《名工》！！ ♦十四代《酒井田柿右衛門》！煎茶茶道具一式 箱なし 重要無形文化財保持者 （人間国宝）♦酒井田柿右衛門家は江戸時代初期から続く名門陶芸家でございます。 ■状態■○欠け、ひび割れ、汚れはございません。ガラスケースにて飾った品になりますので新品同様綺麗な状態でございます。箱が中々出て参りませんので箱なしにてお願い致します。○画像は実際の色と異なる場合ございます。○状態含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りございましたらご容赦下さい。○ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。♦繊細な陶磁器になりますので梱包時は擦り傷防止の為プチプチなどは使用せず軟らかな新聞紙等にて行わせて頂きますので予めご容赦下さい。ご理解頂けない方の購入はご遠慮お願い致します。♦発送方法は曜日、時間帯等によりらくらくメルカリ便に変更する事がございますので予めご理解お願い致します。■サイズ 概寸急須高さ7.3cm横幅11.5cm湯冷高さ5.0cm横幅10.5cm茶碗高さ5.9cm口径7.2cm○ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#酒井田柿右衛門 #人間国宝 #有田焼 #鍋島焼#名品 #名人 #名工 #古伊万里 #美人図 #色鍋島#美術品 #骨董 #美術 #絵画 #工芸 #古美術 #アンティーク #江戸時代 #着物 #優品 #名品 #古伊万里 #飾り #明治時代 #花鳥風月 #重要無形文化財保持者