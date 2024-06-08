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イクイップ\u0026プロップVOL.3 銀牙騎士ゼロ\u0026魔導具シルヴァ
商品番号 V60569016290
商品名

イクイップ\u0026プロップVOL.3 銀牙騎士ゼロ\u0026魔導具シルヴァ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用未開封です。箱は経年劣化してます。　未使用なので動作確認はしてません。原則返品不可です。
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