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茶道具 黑真塗 長板 炉用 風炉用 壱双 元箱
商品番号 P56886657074
商品名

茶道具 黑真塗 長板 炉用 風炉用 壱双 元箱
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具黑真塗長板炉用風炉用壱双でございます。真塗の艶がとても美しいお品物です。長期間保存なので、未使用に近いとしています。とても綺麗なお品物です。サイズ:風炉用長板横約85cm縦約36cm厚さ約2cm炉用長板横約72.8cm縦約30cm厚さ約1.5cm管理番号:B-473★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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