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バック　トランペット　マウスピース アルティザン5C
商品番号 Q95664205868
商品名

バック　トランペット　マウスピース アルティザン5C
ブランド名 バッハ
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースリムに傷があります。演奏で唇を痛めるほどではありませんでしたが個人差があると思うので神経質な方はお勧めしません。メッキのハゲ、シャンクの歪みはありません。
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