バック　トランペット　マウスピース アルティザン5C

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商品詳細
種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースリムに傷があります。演奏で唇を痛めるほどではありませんでしたが個人差があると思うので神経質な方はお勧めしません。メッキのハゲ、シャンクの歪みはありません。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper775609.html
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マウスピース ： Bach | 野中貿易