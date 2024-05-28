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商品詳細
種類···ウクレレケース、チューナー、足台2022年夏に購入しました。あまり練習できる環境ではなかったため、ほぼ未使用の様な状態です。大きさはコンサートになります。ボディは背面に少し膨らみがあります。一目惚れで購入しました。あまり弾いてあげれなかったので、沢山弾いてくださる方にお譲りしたいです。ご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/navigate516430.html
http://narcologia.ru/goods/waveform929217.html
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