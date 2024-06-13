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- Ｋ６８１ L71 2点!!茶釜 『釜師 『笹紋』『十王口釜』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 24cm横幅 約 17cm※素人の測定のため、誤差がございます。全体的に錆、使用感あります。割れ・水漏れはございません。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/marshal219280.html
http://narcologia.ru/goods/approximate295320.html
http://narcologia.ru/goods/injure208367.html
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