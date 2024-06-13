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- 【美品】ミュートシンバル MK 5枚セット ハイハット クラッシュ ライド
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商品詳細
シンバル5枚セットです、ハイハットは何度か使用しましたがその他については一度も使用しておりません。袋に入れて保存していたので比較的綺麗だと思います。#ドラム#ハイハット#音楽#楽器#バンド#軽音
http://narcologia.ru/goods/ambassador86206.html
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