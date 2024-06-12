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- 掛軸 瑞峰院 前田昌道和尚作 一行書 「竹有上下節」 共箱 C R4095
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商品詳細
大きさ （画寸）縦約９８㎝×横約２８．５cm（全体）縦約１７０．５㎝×横約３１cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous452423.html
http://narcologia.ru/goods/capitation875008.html
http://narcologia.ru/goods/flight703928.html
掛軸 瑞峰院 前田昌道和尚作 一行書 「竹有上下節」 共箱 C R4095 ...
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茶道具 大徳寺塔頭 瑞峯院 前田昌道 一行書 掛軸 談笑無還期 共箱 禅僧書 | 茶道具販売｜香月苑｜こうげつえん｜茶道具専門店｜ powered by BASE
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