CLEAN 香水 キムテレ トレカ ZB1 テレ クリーン

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CLEAN×ZB1の限定品です。韓国のオリーブヤングで購入しました。香水は本品のみ数回使用し、サンプルは未使用です。トレカは購入時より一度もスリーブから出しておりません。海外製品・1度人の手に渡っているため神経質な方はご遠慮ください。⭕️即購入可バラ売り可能（トレカとそれ以外での分け方となります）まとめての方優先ZEROBASEONEZB1ゼベワンフォトカードトレカキムジウンジャンハオソンハンビンソクマシューキムテレリッキーキムギュビンパクゴヌクハンユジン