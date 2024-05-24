モンスターハンター　スタンダードプラス　フィギュア　ゼノジーヴァ

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商品詳細
モンスターハンター フィギュアスタンダードモデルPlusゼノジーヴァゼノジーヴァ 臨界状態2体セットガラスケースに飾っていたので、とても綺麗な状態です。個人所有のコレクションです。過度に気にされる方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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