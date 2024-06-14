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Ｈ８６２　掛軸　大徳寺　山口萬拙　大痴　『明歴々露堂々』　共箱　『真作』　画賛
商品番号 Y51212835566
商品名

Ｈ８６２　掛軸　大徳寺　山口萬拙　大痴　『明歴々露堂々』　共箱　『真作』　画賛
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　176cm×33cm本紙　約　101cm×30cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/organization216762.html
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