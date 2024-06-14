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- Ｈ８６２ 掛軸 大徳寺 山口萬拙 大痴 『明歴々露堂々』 共箱 『真作』 画賛
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商品詳細
総丈 約 176cm×33cm本紙 約 101cm×30cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/organization216762.html
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