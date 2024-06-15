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BLACKPINK BORN PINK ジス　トレカ13枚セット
商品番号 P86716081132
商品名

BLACKPINK BORN PINK ジス　トレカ13枚セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINKBORNPINKジス　トレカ13枚セットトレカ2枚　ポストカード3枚　ラージフォトカード3枚　ポラロイド3枚　YG特典トレカ2枚海外製品という事をご理解下さい。細かい傷が気になる方神経質な方はご遠慮下さい。厚紙に添えて発送させて頂きます。必ずプロフィールをご覧下さい！
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