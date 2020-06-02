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⑥川喜多半泥子　花入／銘「頭陀袋」／共箱
商品番号 F95128744680
商品名

⑥川喜多半泥子　花入／銘「頭陀袋」／共箱
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 14,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【説明】川喜多半泥子の花入です。底に銘があります。共箱です。川喜多半泥子の花入れは、あなたの空間に芸術的な輝きを放つこと間違いなしです。その美しいフォルムと繊細な技巧に触れることで、日常がより特別なひとときになることでしょう。ぜひ、この花入れを手にし、芸術と美を愛でる贅沢な時間をお楽しみください。【サイズ】幅約22.4cm×高さ約22.1cm※素人寸法のため、多少の誤差がある場合がございます。【状態】目立つ傷などなく良い状態ですが、時代のあるお品の為神経質な方はご購入をお控えください。
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