青ウォレットチェーンバクチクBUCKTICK

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バクチク天使のリボルバーのツアーグッズです。未使用品です。色違いで購入し、どちらかを実際に使おうかと思いましたが、あまりにも美しく眺めるだけになってしまいました。化粧箱も美品です。ご検討いただければ幸甚です。箱サイズ…16.0*22*2.8（cm）ミュージシャン種別...グループグッズ種類...キーホルダー#猫好き_バクチク【Amazonの『福知山商店 関西本店 TEL：+819037033132』及び『Season.inc 電話番号不明』にて本品の画像を無断使用され、しかも、本品の倍以上の値段が付いています。再出品の経緯となります。】