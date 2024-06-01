ゴッホミュージアム　アムステルダム　ミニティーポット　ゴッホ

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商品詳細
ゴッホミュージアムのミニティーポットです。「花咲くアーモンドの木の枝」のデザインです。サイズ：高さ7cm横幅11.5cm奥行4cm綺麗な品物だと思います。鑑賞用のミニティーポットです。アーモンドゴッホ美術館カラー···ブルー
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