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ゴッホミュージアム　アムステルダム　ミニティーポット　ゴッホ
商品番号 F91989560172
商品名

ゴッホミュージアム　アムステルダム　ミニティーポット　ゴッホ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴッホミュージアムのミニティーポットです。「花咲くアーモンドの木の枝」のデザインです。サイズ：高さ7cm横幅11.5cm奥行4cm綺麗な品物だと思います。鑑賞用のミニティーポットです。アーモンドゴッホ美術館カラー···ブルー
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