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商品詳細
室内での動作テストのみ行いました。オマケとして純正ウィンドスクリーン、SDカードもお付けいたします。H6/BLK(HandyRecorder)ZOOM#ZOOM#H6_BLK_HandyRecorder_種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/freshman392856.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador827906.html
http://narcologia.ru/goods/encourage556172.html
動作テストのみ(オマケ有り)H6/BLK(Handy Recorder)-www.kaitsolutions.com
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